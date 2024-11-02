Казахстан готов снять ограничения на ввоз свинины из 16 регионов России

«Казахстанская сторона информировала о готовности в ближайшее время снять ограничения на ввоз и транзит свинины через Казахстан еще с 16 регионов Российской Федерации. Безопасность данных регионов подтверждена результатами соответствующих исследований и истечением необходимых сроков времени. Напомним, в этом году поэтапно, начиная с января, были сняты ограничения на ввоз и транзит свинины с территории 43 регионов РФ».