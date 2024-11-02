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«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. «Газпром» 1 ноября приступил к отбору газа из подземных хранилищ России, к зиме 2024−2025 годов он создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м, абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли, сообщил холдинг.

Источник: РИА "Новости"

«Традиционно высокий уровень запасов в ПХГ позволяет компании успешно справляться с сезонными колебаниями спроса. Например, при резких похолоданиях “Газпром” имеет возможность оперативно увеличивать подачу газа потребителям», — отметили в компании.

Газпром