«Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ России

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. «Газпром» 1 ноября приступил к отбору газа из подземных хранилищ России, к зиме 2024−2025 годов он создал в российских хранилищах оперативный резерв газа в объеме 73,034 млрд куб. м, абсолютный рекорд для отечественной газовой отрасли, сообщил холдинг.