Рабочие начали заселяться в здание детсада возле школы в Перми

Заселение рабочих в здание детского сада № 261 в Перми началось возле школы в микрорайоне Крым.
Речь идёт о законсервированном корпусе детсада, расположенном возле школы № 63 в Кировском районе Перми. В конце октября сайт perm.aif.ru рассказывал, что местные жители заметили, что пустующее здание дошкольного учреждения стали заполнять взрослые мужчины. Как им пояснили позже, корпус садика намерены использовать в качестве места размещения рабочих.
В администрации города perm.aif.ru подтвердили, что здание будет арендовано, и пояснили, что размещение рабочих будет временным, а на время такого использования детского сада поблизости усилят безопасность с помощью сотрудников ГБР.
Утром 2 ноября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором местные жители обратили внимание, что в детский сад массово заселяются мужчины. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о том, что сейчас происходит с учреждением в администрации Перми. В мэрии также раскрыли причину появления специалистов в краевой столице.
«Помещение законсервированного детского сада предоставлено во временную аренду одному из предприятий города Перми, в нём будут размещены специалисты строительной отрасли. Данные специалисты временно будут задействованы в возведении новых объектов на одном из ключевых предприятий города», — сообщили perm.aif.ru в администрации.
В ведомстве также добавили, что помимо дежурящих постов ГБР для безопасности местных жителей и рабочих установлены камеры видеофиксации.
Напомним, история с необычным использованием детского учреждения вызвала волнение у местных жителей. Пермяки переживали за безопасность детей, которые ходят в школу по соседству с садиком. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил проверить информацию, которую жители разместили в соцсетях региональному подразделению следственного комитета.