Рабочие начали заселяться в здание детсада возле школы в Перми

Утром 2 ноября в социальных сетях было опубликовано видео, на котором местные жители обратили внимание, что в детский сад массово заселяются мужчины. Сайт perm.aif.ru запросил информацию о том, что сейчас происходит с учреждением в администрации Перми. В мэрии также раскрыли причину появления специалистов в краевой столице.