В Иркутске изменили схему движения транспорта по улице Рабочего Штаба

В Иркутске решили изменить схему движения транспорта по улице Рабочего Штаба. Ранее это уже делали, но на другом участке. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты проверили состояние полотна, на которое жаловались горожане. Так, по окончанию этапов по прокладке теплового луча и трубопровода было восстановлено покрытие на некоторых участках. На перекрестке Фучика и Баррикад ремонтировали асфальтовыми картами.
Во время проверки решили привести в надлежащее состояние резиновые плиты на трамвайных путях остановки «Улица Фучика». Объездную Баррикад посыпают и проходятся грейдером каждую неделю.
— Улица Рабочего Штаба находится в зоне прокладки трубопровода. Поэтапно ее открывают для проезда, сейчас на участке от очистных до улицы Петрова уложили плиты, так как будет происходить усадка грунта. Весной приведем покрытие дороги в нормативное состояние. В настоящее время идет очистка от мусора и листвы участка от Мельничной до Проходного проезда, — прокомментировал начальник производства «Иркутскавтодор» Андрей Наифантьев.
Чтобы улучшить дорожную обстановку на пересечении Рабочего Штаба и Шевцова, был отключен светофор. Кроме того, поменяли направление главной и поставили допзнаки. Получается, что водители, которые поворачивают с Рабочего Штаба на Шевцова или с Петрова на Шевцова, имеют преимущество. А для пешеходов сделаны нерегулируемые переходы.