В Иркутске изменили схему движения транспорта по улице Рабочего Штаба

В Иркутске решили изменить схему движения транспорта по улице Рабочего Штаба. Ранее это уже делали, но на другом участке. Как сообщили в пресс-службе администрации города, специалисты проверили состояние полотна, на которое жаловались горожане. Так, по окончанию этапов по прокладке теплового луча и трубопровода было восстановлено покрытие на некоторых участках. На перекрестке Фучика и Баррикад ремонтировали асфальтовыми картами.