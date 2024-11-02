Почему в Молдове резкий рост продаж недвижимости и цен на нее: Кто массово скупает жилье в нашей стране — риэлторы назвали один из главных факторов

В Молдове отмечается оживление на рынке недвижимости. За 9 месяцев 2024 года в муниципии Кишинёв было зарегистрировано 11494 контракта купли-продажи квартир. Это на 964 договора (+8,5%) больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Обнародованные данные свидетельствуют о том, что рынок недвижимости в Кишинёве восстановился после шока двухгодичной давности и демонстрирует активность, пишет logos-pres.md.
При этом рост фиксируется не только по числу продаж квартир, но и цен на них. По расчётам одного из агентств недвижимости, цены на квартиры в 2024 году достигли беспрецедентного уровня — 1370 евро за кв.м. И продолжают расти на все категории квартир первичного и вторичного рынков как с ремонтом, так и в белом варианте.
Кстати, по мнению риэлторов ценам на недвижимость не дает возможность упасть массовая скупка квартир гражданами соседней Украины.