Почему в Молдове резкий рост продаж недвижимости и цен на нее: Кто массово скупает жилье в нашей стране — риэлторы назвали один из главных факторов

При этом рост фиксируется не только по числу продаж квартир, но и цен на них. По расчётам одного из агентств недвижимости, цены на квартиры в 2024 году достигли беспрецедентного уровня — 1370 евро за кв.м. И продолжают расти на все категории квартир первичного и вторичного рынков как с ремонтом, так и в белом варианте.