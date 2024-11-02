Собянин рассказал, какие путепроводы через железную дорогу построят в Москве

«Путепроводы — важнейшие элементы транспортного каркаса столицы. Они связывают новые и существующие дороги, улучшают доступность районов, разделенных ж/д путями. Благодаря этому жители тратят меньше времени на дорогу, а поездки по городу становятся комфортнее и безопаснее», — написал мэр Москвы.