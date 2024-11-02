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Работу наливаек по ночам запретят в многоэтажках Иркутской области

Закон о запрете работы по ночам наливаек принят в Иркутской области.

Источник: Аргументы и факты

С первого марта следующего года спиртное нельзя будет продавать «на разлив» в пунктах общепита, расположенных в многоэтажках. Ограничения вводятся с 10 вечера до 9 утра. Они не касаются ресторанов и кафе, имеющих лицензию, и направлены против «точек», имитирующих деятельность баров.

Как правило, они расположены в многоэтажках или рядом с ними, чтобы обеспечить возможность «добавки» пьющим людям. Жителям же самого дома и соседних многоэтажек такое соседство доставляет большое беспокойство и отсутствие покоя ночами. Соответствующий закон подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

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