Работу наливаек по ночам запретят в многоэтажках Иркутской области

С первого марта следующего года спиртное нельзя будет продавать «на разлив» в пунктах общепита, расположенных в многоэтажках. Ограничения вводятся с 10 вечера до 9 утра. Они не касаются ресторанов и кафе, имеющих лицензию, и направлены против «точек», имитирующих деятельность баров.
Как правило, они расположены в многоэтажках или рядом с ними, чтобы обеспечить возможность «добавки» пьющим людям. Жителям же самого дома и соседних многоэтажек такое соседство доставляет большое беспокойство и отсутствие покоя ночами. Соответствующий закон подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.