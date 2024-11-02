Работу наливаек по ночам запретят в многоэтажках Иркутской области

Как правило, они расположены в многоэтажках или рядом с ними, чтобы обеспечить возможность «добавки» пьющим людям. Жителям же самого дома и соседних многоэтажек такое соседство доставляет большое беспокойство и отсутствие покоя ночами. Соответствующий закон подписал глава региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.