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Российские застройщики вывели на рынок 40 млн кв. м жилья за 10 месяцев

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Вывод новых проектов жилья на рынок РФ за 10 месяцев 2024 года увеличился на 8% в годовом выражении — до 40 млн кв. м, говорится в исследовании ДОМ.РФ.

Источник: Российская газета

«Всего за 10 месяцев 2024 года вывод новых проектов жилья на рынок вырос на 8% в годовом выражении, достигнув 40 млн кв. м, что является рекордным показателем. Такие значения вплотную приближаются к итоговым годовым результатам за 2021−2022 годы», — отмечается в исследовании.

Запуски не снижаются даже после завершения массовой господдержки: объем за июль-октябрь соответствует высокому уровню прошлого года (16,8 млн кв. м), указывается в сообщении ДОМ.РФ.

По словам руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Михаила Гольдберга, две трети всех проектов, выведенных на рынок в январе-октябре этого года, запланированы к вводу в эксплуатацию в 2026—2027 годы.

«С учетом того, что по прогнозу Банка России высокие ставки сохранятся с нами надолго, запуски могут начать замедляться уже в 2025 году», — добавил Гольдберг.

В октябре застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем месяцем ранее. В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% (рост сохраняется девятый месяц подряд) и достиг 119 млн кв. м — это максимум за всю историю наблюдений, подсчитали в ДОМ.РФ.

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