Российские застройщики вывели на рынок 40 млн кв. м жилья за 10 месяцев

В октябре застройщики вывели на рынок 4,8 млн кв. м, что на 14% больше, чем месяцем ранее. В результате портфель строящегося жилья в России увеличился еще на 1% (рост сохраняется девятый месяц подряд) и достиг 119 млн кв. м — это максимум за всю историю наблюдений, подсчитали в ДОМ.РФ.