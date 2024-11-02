БРИКС обгонит ЕС по объемам мировой торговли, считает эксперт

Кроме того, она добавила, что за 2023 год Россия увеличила торговлю со странами БРИКС в 2,5 раза — до 294 миллиардов долларов. В целом, по словам Фруминой, растет товарооборот стран БРИКС: возрастают не только товарные потоки внутри объединения, но и за его пределами. В то же время мировая торговля ЕС в 2023 году существенно снизилась, и страны союза переориентировались на внутренний рынок. А самая большая доля экспорта (28%) товаров в страны вне ЕС в 2023 году приходилась на Германию, экономика которой стагнирует, указала эксперт.