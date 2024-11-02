БРИКС обгонит ЕС по объемам мировой торговли, считает эксперт

БРИКС с момента основания нарастил свою долю в мировой торговле почти в полтора раза — до 21,6% по итогам 2023 года, уступив по объемам среди подобных объединений только Евросоюзу, подсчитало ранее РИА Новости. Объемы торговли стран БРИКС с другими государствами мира и друг с другом по итогам прошлого года достигли 10,4 триллиона долларов.
«Полагаю, что БРИКС с учетом введения предлагаемых новаций в области создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры, благодаря которой будет обеспечено применение национальных валют в международных расчетах, в обозримом горизонте продемонстрирует свое превосходство в части объемов торговли, инклюзивного развития и справедливого миропорядка», — заявила Фрумина, оценив возможность выхода БРИКС в лидеры по объемам мировой торговли.
Она отметила, что масштабное расширение БРИКС приводит к усилению его позиций в мировой экономике как по размерам ВВП, так и по объемам торговли. Так, средний темп роста экономик объединения по итогам второго квартала 2024 года составил 3,1%, несмотря на усилившиеся макроэкономические шоки. Стабильный прирост обеспечивают Индия (6,7%), Китай (4,7%) и Россия (4,1%). В странах ЕС, напротив, темп роста экономик по итогам второго квартала лишь немного превысил 0,6%, что существенно ниже среднемировых показателей, заметила Фрумина.
Кроме того, она добавила, что за 2023 год Россия увеличила торговлю со странами БРИКС в 2,5 раза — до 294 миллиардов долларов. В целом, по словам Фруминой, растет товарооборот стран БРИКС: возрастают не только товарные потоки внутри объединения, но и за его пределами. В то же время мировая торговля ЕС в 2023 году существенно снизилась, и страны союза переориентировались на внутренний рынок. А самая большая доля экспорта (28%) товаров в страны вне ЕС в 2023 году приходилась на Германию, экономика которой стагнирует, указала эксперт.
Дальнейший существенный рост товарооборота, по ее словам, поддержит запуск BRICS Bridge — механизма трансграничных платежей, который позволит проводить расчеты в цифровых валютах центробанков объединения. Кроме того, на укрепление взаимодействия в рамках объединения положительное влияние оказывает Трансграничная платежная инициатива БРИКС (BCBPI). Фрумина подчеркивает, что предлагаемая трансформация платежной системы с акцентом на расчеты в национальных валютах, более безопасна и не политизирована.