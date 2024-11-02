В Воронежской области в ноябре откроют предприятие по переработке амаранта

В пятницу, 1 ноября, на рабочей встрече губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров воронежского ООО «Русская олива» Олегом Шарыкиным сообщили об открытии нового предприятия.
По словам Шарыкина, в Воронежской области в ноябре откроется первая очередь завода по переработке амаранта. Мощность его рассчитана на 6 тысяч тонн сырья в года. На выходе планируется выпускать амарантовое масло, муку, крупы и жмых.
Вторую линию предприятия с той же мощностью планируют открыть в 2025 году. В дальнейшем предполагают увеличить производство еще на 18 тысяч тонн в год. В перспективе компания планирует поставлять продукцию в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.
Инвестор рассчитывает на рост популярности готовой продукции из амаранта (кроме масла, это растительные батончики и функциональное питание для спортсменов).
В 2024 году получили хороший урожай амаранта — 26 центнеров с гектара. Сейчас завершают подбор площадок для контрактного производства готовых пищевых товаров.
Губернатор заявил, что в правительстве области готовы рассматривать различные варианты поддержки проекта при его расширении.
Справка «КП».
Амарант, или щирица — широко распространенный род преимущественно однолетних травянистых растений с мелкими цветками, собранными в густые колосовидно-метельчатые соцветия. Являются древнейшими зерновыми и разводятся в некоторых странах как сельскохозяйственная культура. В ряде государств (особенно в Восточной Азии) амарант культивируется как овощное растение. Виды с насыщенно окрашенными листьями и свисающими соцветиями используют в декоративных целях.