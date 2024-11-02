В Воронежской области в ноябре откроют предприятие по переработке амаранта

Вторую линию предприятия с той же мощностью планируют открыть в 2025 году. В дальнейшем предполагают увеличить производство еще на 18 тысяч тонн в год. В перспективе компания планирует поставлять продукцию в страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.