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На Эльмаше в Екатеринбурге снесут 16 двухэтажек ради строительства высоток

В Екатеринбурге, в микрорайоне Эльмаш, по программе КРТ планируют снести 16 двухэтажных домов 1940—1950 годов постройки, расположенных в границах улиц Бабушкина — Корепина — Стачек.

Информация об этом размещена на сайте администрации города.

Будущему инвестору необходимо будет переселить жильцов 119 квартир. Уточняется, что в некоторых домах обустроены бункеры. Для них нужно будет найти новые места.

Предполагается, что застройщик, который будет осваивать данную территории, построит на этом месте 138 тысяч квадратных метров жилья, детский сад на 150 человек, парковки и спортивные площадки. Проект планируют завершить до 2037 года.

Ранее сообщалось, что в уральской столице отправят под снос две деревянные двухэтажки на улице Стрелочников. На их месте планируют построить детский сад на 200 мест.

строительство