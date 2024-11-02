«Газпром» заявил о минимальных запасах газа на Украине

В подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины накоплено 12,7 млрд куб. м с учетом буферного топлива, это минимальный уровень из наблюдавшихся показателей к началу сезона отбора, заявила пресс-служба «Газпрома».
Также «Газпром» приступил к отбору газа из подземных хранилищ России. Объемы запаса в них компания называет рекордными — 73,03 млрд куб. м.
Украине достаточно накопленного объема для прохождения осенне-зимнего периода с учетом потребления объектами энергетики, сообщил в сентябре гендиректор «Нафтогаза» Алексей Чернышов. Спустя месяц он рассказал, что уже накоплено 12,6 млрд куб. м, цель — 13,2 млрд куб. м, передавало агентство «Интерфакс-Украина».
В прошлом отопительном сезоне Украине потребовалось 6,7 млрд куб. м газа из ПХГ, а этом году ожидается примерно такой же объем потребления, уточнял Чернышов в Facebook (компания — владелец соцсети Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации», — рассказал 1 ноября министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что Киев имеет договоренности для импорта топлива, если система будет в этом нуждаться.