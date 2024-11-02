«Газпром» заявил о минимальных запасах газа на Украине

«Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации», — рассказал 1 ноября министр энергетики Герман Галущенко. Он подчеркнул, что Киев имеет договоренности для импорта топлива, если система будет в этом нуждаться.