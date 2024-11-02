Как работает краудфандинг, основные платформы в России и за рубежом, примеры успешных проектов

Фильм «28 панфиловцев» рассказывает о подвиге 28 советских солдат, остановивших немецкое наступление на Москву в 1941 году. Идея создать фильм возникла у сценариста Андрея Шальопы в 2009 году, но из-за нехватки средств проект был заморожен. В 2013 году команда запустила краудфандинговую кампанию на платформе Boomstarter, которая стала одной из самых успешных в России. Проект привлек 30 млн руб. от простых зрителей, что помогло начать съемки. Позже Министерство культуры России также выделило финансирование, что позволило завершить фильм. Премьера «28 панфиловцев» состоялась в Волоколамске в 2016 году. Картина стала символом народного кино, сделанного при поддержке и участии зрителей.