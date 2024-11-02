Семьи медиков получили ключи от новых квартир в Нижнеудинске

— Уверен, ввод в эксплуатацию дома позволит создать комфортные условия для проживания медицинских работников из Нижнеудинска и района. Если говорить о планах по микрорайону Восточный, то мы продолжаем строить еще четыре многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Две блок-секции готовы на 96%, еще две на 75%. До конца года планируем завершить все строительные работы и приступить к оформлению квартир, — сказал зампред Правительства Александр Галкин.