Семьи медиков получили ключи от новых квартир в Нижнеудинске

В Нижнеудинске ключи от новых квартир вручили семьи медиков. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, новой жилплощадью в микрорайоне Восточный обзавелись 24 семьи. Глава Минздрава Андрей Модестов отметил, что обеспечение жильем является одной из главных мер соцподдержки.
— Уверен, ввод в эксплуатацию дома позволит создать комфортные условия для проживания медицинских работников из Нижнеудинска и района. Если говорить о планах по микрорайону Восточный, то мы продолжаем строить еще четыре многоквартирных дома для переселенцев из аварийного жилья. Две блок-секции готовы на 96%, еще две на 75%. До конца года планируем завершить все строительные работы и приступить к оформлению квартир, — сказал зампред Правительства Александр Галкин.
Строительство пятиэтажки на 33 квартиры в микрорайоне Восточный стартовало в 2021 году. А сдан дом был в октябре текущего года. В нем располагаются благоустроенные однокомнатные, двух-, трех- и четырехкомнатных квартиры. Часть из них внесли в резерв для приезжих специалистов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в регионе с 1 марта будет ограничена работа общепита, который расположен в многоквартирных домах. Это касается продажи алкогольных напитков.