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Более 600 многодетных семей в Калининградской области получили господдержку для погашения ипотеки

Более 600 многодетных семей в Калининградской области получили государственную поддержку для погашения ипотеки в 2024 году: выплата предоставляется с 2019 года, за весь период 3 404 семьи получили более 1,5 млрд рублей.

Источник: KaliningradToday

За 10 месяцев 2024 года 641 заявитель оформил выплату.

Президент России продлил программу выплат до 450 тысяч рублей для многодетных семей. Поддержка доступна для семей с третьим или последующим ребенком, родившимся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.

77% семей из Калининградской области направили средства на погашение ипотечного кредита для покупки квартиры, остальные — на жилой дом, земельный участок или комнату. Средний срок рассмотрения заявления составляет 6 дней.

Родители усыновленных детей также имеют право на господдержку, независимо от возраста старшего ребенка и наличия официальной регистрации брака. Средства нельзя обналичить, они перечисляются в банк, выдавший ипотеку.

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