Более 600 многодетных семей в Калининградской области получили господдержку для погашения ипотеки

Президент России продлил программу выплат до 450 тысяч рублей для многодетных семей. Поддержка доступна для семей с третьим или последующим ребенком, родившимся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.