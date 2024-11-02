Более 600 многодетных семей в Калининградской области получили господдержку для погашения ипотеки

За 10 месяцев 2024 года 641 заявитель оформил выплату.
Президент России продлил программу выплат до 450 тысяч рублей для многодетных семей. Поддержка доступна для семей с третьим или последующим ребенком, родившимся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года.
77% семей из Калининградской области направили средства на погашение ипотечного кредита для покупки квартиры, остальные — на жилой дом, земельный участок или комнату. Средний срок рассмотрения заявления составляет 6 дней.
Родители усыновленных детей также имеют право на господдержку, независимо от возраста старшего ребенка и наличия официальной регистрации брака. Средства нельзя обналичить, они перечисляются в банк, выдавший ипотеку.