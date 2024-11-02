ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

Ранее ведомство сообщало, что экспортировать сливочное масло в Россию с 27 октября начала Турция. Минсельхоз в свою очередь отмечал, что работает над увеличением поставок сливочного масла в РФ из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами масла.