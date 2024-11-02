ОАЭ впервые начали поставки сливочного масла в Россию

«Россельхознадзор сообщает о том, что впервые поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию начались 18 октября 2024 года. Ранее поставки сливочного масла из ОАЭ в Россию не осуществлялись. По данным ФГИС “ВетИС” по состоянию на 2 ноября, из ОАЭ в Россию ввезено 90 тонн сливочного масла», — говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщало, что экспортировать сливочное масло в Россию с 27 октября начала Турция. Минсельхоз в свою очередь отмечал, что работает над увеличением поставок сливочного масла в РФ из-за рубежа. Так, для импорта уже были открыты поставки из Индии и Ирана, которые являются крупными экспортерами масла.
Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на прошлой неделе дал ряд поручений в целях стабилизации цен на сливочное масло на внутреннем рынке. В свою очередь в Минсельхозе заявляли, что российский рынок в полной мере обеспечен маслом, а производители не сообщали в Минсельхоз или «Союзмолоко» об остановке или сокращении его выпуска.