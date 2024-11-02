Нижегородский завод «Красное Сормово» ждет масштабная модернизация

Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде модернизируют по инвестиционной программе ОСК. Он станет первым проектом в рамках этой программы, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков во время рабочей поездки на предприятие.
В рамках программы завод пройдет через комплекс мероприятий, направленных на организацию эффективного серийного строительства судов и увеличение пропускной способности производства. Благодаря этому здесь смогут ежегодно выпускать до 20 сухогрузов.
Так, планируется изменить подходы к конструкторской подготовке и техническим параметрам, внедрить новые инструменты для цифровизации производства, создать комфортные бытовые условия для сотрудников, оснастить предприятие новым оборудованием и заменить сложный ручной труд на механический.
«Результатом модернизации станет переход завода ОСК “Красное Сормово” на крупноблочное потоковое строительство судов с высокой степенью насыщенности блоков. Необходимый объем финансовых вложений определен, сформирована инвестиционная программа завода», — сообщили в пресс-службе предприятия.
Также Андрей Пучков отметил, что для всех этих работ подготовлена инвестиционная программа, которая предусматривает расширение производственных возможностей, удлинение достроечной набережной и техническое перевооружение разных цехов.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что строительство промышленно-производственных корпусов началось на ОЭЗ «Кулибин».