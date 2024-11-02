Нижегородский завод «Красное Сормово» ждет масштабная модернизация

Завод «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде модернизируют по инвестиционной программе ОСК. Он станет первым проектом в рамках этой программы, сообщил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков во время рабочей поездки на предприятие.