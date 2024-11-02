«Сумма доплат составит до 495 рублей». Мингорисполком рассказал об изменении пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года

Мингорисполком сказал о пересчете пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года. Подробности агентству «Минск-Новости» озвучил председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Петр Шутько.
Он уточнил, что указ президента Беларуси № 402 «О социальной поддержке», который был подписан 29 октября, коснется большого круга получателей пенсий.
— В числе наиболее важных новаций — отмена ограничения размера пенсии работающим пенсионерам.
Глава комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обратил внимание на то, что в Беларуси работающих пенсионеров 110 тысяч. Он добавил, что после вступления указа в силу, а это случится 1 января 2025 года, пенсия будет выплачиваться им в полном объеме.
Шутько заявил, что перерасчет пенсий будет сделан автоматически, выплаты станут производиться при учете индивидуального коэффициента работника.
— Величина доплат будет зависеть от индивидуального коэффициента. При максимальном — сумма доплат составит 495 рублей, — подчеркнул он.
По его словам, данная мера даст возможность повысить уровень дохода пенсионеров, а также позволит решить кадровые вопросы. Он отметил, что отмена ограничения пенсии послужит дополнительным стимулом для тех пенсионеров, которые хотели бы работать.