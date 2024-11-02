«Сумма доплат составит до 495 рублей». Мингорисполком рассказал об изменении пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года

Глава комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома обратил внимание на то, что в Беларуси работающих пенсионеров 110 тысяч. Он добавил, что после вступления указа в силу, а это случится 1 января 2025 года, пенсия будет выплачиваться им в полном объеме.