Индексы РТС и Мосбиржи выросли в пределах 0,8%

Лидерами роста на фондовом рынке выступили акции «Газпрома» (+2,4%), на фоне роста биржевых цен на газ в Европе и прозвучавших заявлений властей Турции о том, что страна готова стать хабом по поставкам трубопроводного газа из России и других стран в Европу, рассказали в Freedom Finance Global. Лидерами понижения оказались акции «Россетей» (-1,6%), возможно, в преддверии заседания совета директоров эмитента 5 ноября с закрытой повесткой дня, добавили там.