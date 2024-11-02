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Индексы РТС и Мосбиржи выросли в пределах 0,8%

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. За шестидневную торговую неделю российский рынок акций понес небольшие потери. При этом, по итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,76%, до 2 594,38 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,65%, до 837,81 пункта. Курс юаня к рублю за день подрос на 0,06%, до 13,67 рубля.

Источник: Reuters

«Рубль приостановил ослабление, цены на нефть в последние дни робко пытались подойти к $75 за баррель Brent, при этом общий сентимент остается подавленным резким повышением ключевой ставки и жестким сигналом ЦБ на декабрьское заседание», — рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.

Будущая неделя на внешних рынках может выдаться волатильной. «Нас ждет череда важных событий — выборы президента США, заседания ФРС, ОПЕК+ и Всекитайского собрания народных представителей. Через цены на сырье и индекс доллара глобальные движения могут найти отклик и на отечественном рынке», — добавил эксперт.

Фондовый рынок

Лидерами роста на фондовом рынке выступили акции «Газпрома» (+2,4%), на фоне роста биржевых цен на газ в Европе и прозвучавших заявлений властей Турции о том, что страна готова стать хабом по поставкам трубопроводного газа из России и других стран в Европу, рассказали в Freedom Finance Global. Лидерами понижения оказались акции «Россетей» (-1,6%), возможно, в преддверии заседания совета директоров эмитента 5 ноября с закрытой повесткой дня, добавили там.

Прогноз на 4 ноября

Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 5 ноября — 2 550−2 650 пунктов, по биржевому курсу юаня — 13,5−13,8 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ, может двигаться на уровне 96−98 рублей.

Freedom Finance Global ожидают, что после праздников индекс Мосбиржи может снова двигаться в коридоре 2 550−2 650 пунктов. Курс юаня ожидается в диапазоне 13,6−13,9 рубля, доллар США — в интервале 97−99 рублей, евро — в коридоре 105−107 рублей.

В начале недели выйдет важная статистика — в понедельник производственный индекс деловой активности (PMI) еврозоны за октябрь, во вторник PMI для сектора услуг КНР от Caixin и сведения о торговом балансе США.

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