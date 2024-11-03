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Нацбанк Беларуси обнародовал курс евро и курс доллара на 3 ноября

Национальный банк Беларуси назвал курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 3 ноября 2024, воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Национальный банк сообщил курс доллара, курс евро и курс российского рубля, которые определены на 3 ноября 2024 года, воскресенье.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на воскресенье, 3 ноября, Нацбанк определены следующие валютные курсы для основных валют: 1 доллар США равен 3,3162 белорусского рубля, 1 евро — 3,6040 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4252 белорусского рубля.

В соотношении с курсами валют, действовавшими в пятницу и субботу, 2 и 3 ноября, курсы евро, доллара и российского рубля не изменились.

Тем временем ГАИ сообщила, что улицы в центре Минска и у метро «Восток» будут перекрывать четыре дня со 2 ноября.