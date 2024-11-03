Юрист Гусятников напомнил о необлагаемой налогом сумме в 150 тыс. рублей

Российские граждане могут не платить налог по вкладам, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей. Такое заявление в беседе с агентством «Прайм» сделал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
По его словам, в следующем году эта сумма еще вырастет. Она будет достигать 210 тысяч рублей.
При этом налог на доход по вкладам в этом году россияне будут платить впервые. Сумму нужно отдать до 2 декабря. Ее рассчитает ФНС и пришлет соответствующее уведомление.
Необлагаемая сумма рассчитывается следующим образом: сумму в миллион рублей умножают на максимальную величину ключевой ставки в 2023 году (это 15 процентов). Далее ФНС рассматривает все вклады гражданина в разных банках.
В следующем году необлагаемая сумма будет выше. Причиной является то, что ключевая ставка уже равна 21 проценту.
Ранее сообщалось, что в качестве альтернативы вкладу для повышения пенсии можно рассмотреть индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) и программу долгосрочных сбережений. Их привлекательность с точки зрения возможного получения дохода может увеличиться.