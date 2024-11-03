Популярный горнолыжный курорт в Приморье выставили на продажу с уценкой

В Приморье на популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже крупного горнолыжного курорта «Синяя сопка», сообщает ИА PrimaMedia.
Земельный участок площадью 1,1 млн квадратных метров выставлен на продажу вместе с постройками на его территории. Кадастровая стоимость объекта составляет 922 млн рублей, но лот оценен в 300 млн рублей.
Курорт включает пять трасс различной сложности и оснащен необходимой инфраструктурой: подъемники, собственная электростанция, освещение и система искусственного оснежения.
Отметим, что курорт был возведен при поддержке администрации города Артема и долгое время оставался популярным местом отдыха в зимний сезон.
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Напомним, первых гостей в тестовом режиме примет горнолыжный курорт «Арсеньев» к концу декабря этого года. В полную силу он заработает в конце 2025 года. Об этом стало известно на совещании по социально-экономическому развитию Арсеньевского городского округа под руководством губернатора края Олега Кожемяко во время его рабочей поездки в муниципалитет.