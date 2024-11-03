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За пределы традиционных рынков: в Минсельхозе рассказали об экспорте казахстанского зерна

За сентябрь и октябрь объемы перемещения зерна по внутреннему рынку и на экспорт достигли хороших показателей — более 2,2 млн тонн, что на 40% превысило аналогичный период 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Источник: akorda.kz

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что особенно динамично развивается экспорт ячменя, который достиг 150 тысяч тонн только на иранский рынок.

«После завершения уборочной кампании и уточнения итоговых объемов урожая рынок зерна демонстрирует заметное оживление. Продвижение казахстанской сельскохозяйственной продукции на международных рынках выступает одной из приоритетных задач АО “НК Продкорпорация”, — пояснили в министерстве.

В ведомстве добавили, что в этом направлении идет работа по активизации сотрудничества с зарубежными инвесторами и поиску перспективных линий сбыта. Речь идет о расширения географии экспорта казахстанской продукции, выходя за пределы традиционных рынков.

Наряду с этим ключевым звеном выступает программа консолидации экспортных партий.

«Программа предусматривает консолидацию товарных партий фермеров и вывоз на экспорт на безвозмездной основе, не выкупая зерно фермера и обеспечивая полное сопровождение перевозки. Валютная выручка напрямую поступает фермеру», — пояснили в Минсельхозе.

При участии Продкорпорации уже заключили экспортные контракты с импортерами Узбекистана, Кыргызстана и Китая на поставку сельскохозяйственной продукции от казахстанских фермеров на общую сумму 19,5 млн долларов США. Этот опыт планируют масштабировать.

В связи с этим государством будет оказано полномасштабное содействие в части экспортных операций сельхозтоваропроизводителей.

сельское хозяйство