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Разработка проекта укороченного МС-21 обойдется в почти 2 млрд рублей

Эскизную проектную работу планируют выполнить в 2024—2025 годах.

Правительство РФ планирует выделить 1,9 млрд рублей на разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21−210. Проектирование намерены выполнить в 2024—2025 годах. Такая информация содержится в проекте постановления Кабмина на сайте нормативно-правовых актов, сообщает ИА IrkutskMedia.

В пояснительной записке указано, что предлагается расширить перечень затрат на выполнение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Финансирование этих мероприятий обеспечивается «Ростехом» на средства субсидии на выполнение разработки эскизного проекта укороченной версии МС-21−210.

Напомним, что в сентябре стало известно о планах по изменению конструкции самолета МС-21. Первый вице-премьер Денис Мантуров предложил рассмотреть укороченную версию фюзеляжа самолета как вариант адаптации.