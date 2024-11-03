Разработка проекта укороченного МС-21 обойдется в почти 2 млрд рублей

В пояснительной записке указано, что предлагается расширить перечень затрат на выполнение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Финансирование этих мероприятий обеспечивается «Ростехом» на средства субсидии на выполнение разработки эскизного проекта укороченной версии МС-21−210.