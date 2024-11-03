Разработка проекта укороченного МС-21 обойдется в почти 2 млрд рублей

Правительство РФ планирует выделить 1,9 млрд рублей на разработку эскизного проекта укороченной модификации самолета МС-21−210. Проектирование намерены выполнить в 2024—2025 годах. Такая информация содержится в проекте постановления Кабмина на сайте нормативно-правовых актов, сообщает ИА IrkutskMedia.
В пояснительной записке указано, что предлагается расширить перечень затрат на выполнение НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы). Финансирование этих мероприятий обеспечивается «Ростехом» на средства субсидии на выполнение разработки эскизного проекта укороченной версии МС-21−210.
Напомним, что в сентябре стало известно о планах по изменению конструкции самолета МС-21. Первый вице-премьер Денис Мантуров предложил рассмотреть укороченную версию фюзеляжа самолета как вариант адаптации.