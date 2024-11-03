Сколько денег в Беларуси тратят на госзакупки и как они проводятся

В целом по ЕАЭС объем рынка госзакупок в 2023 году составил, по уточненным данным, $170,98 млрд. Это 7,1% от совокупного ВВП стран Союза. В Беларуси эта доля выше — 8,3%. Больше только у Казахстана — 10,1%.
При этом три четверти госзакупок в Беларуси осуществляется не на открытых торгах, а из одного источника, или у единственного поставщика — $4,54 млрд из $6 млрд. Это самый большой процент среди всех стран Союза.
В среднем по ЕАЭС доля закупок из одного источника оценивается в 32,3% от общей стоимости контрактов. Еще 30,5% закупается на открытых конкурсах, а 31,8% — на электронных аукционах.
Министерство антимонопольного регулирования и торговли в этом году рассказало о нарушениях, которые чаще всего допускают участники рынка госзакупок.