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Сколько денег в Беларуси тратят на госзакупки и как они проводятся

Общий объем госзакупок в Беларуси оценивается примерно в $6 млрд в год. При этом их доля в ВВП страны выше, чем в среднем по ЕАЭС. Такие данные опубликовала Евразийская экономическая комиссия.

В целом по ЕАЭС объем рынка госзакупок в 2023 году составил, по уточненным данным, $170,98 млрд. Это 7,1% от совокупного ВВП стран Союза. В Беларуси эта доля выше — 8,3%. Больше только у Казахстана — 10,1%.

При этом три четверти госзакупок в Беларуси осуществляется не на открытых торгах, а из одного источника, или у единственного поставщика — $4,54 млрд из $6 млрд. Это самый большой процент среди всех стран Союза.

В среднем по ЕАЭС доля закупок из одного источника оценивается в 32,3% от общей стоимости контрактов. Еще 30,5% закупается на открытых конкурсах, а 31,8% — на электронных аукционах.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли в этом году рассказало о нарушениях, которые чаще всего допускают участники рынка госзакупок.