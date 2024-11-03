Минск закупает современные низкопольные трамваи с кондиционером в 2024

В Минске появятся новые трамваи, отличающихся от привычных, пишет БелТА.
В трамвайном парке обратили внимание, что в Минске 60% техники являются низкопольной, то есть без ступенек. А высокопольными остаются трамваи. Однако к концу 2024-го трамвайный парк планирует закупить новые низкопольные трамваи. Сейчас образцы таких трамваев обкатывают в Минске.
Новый транспорт оборудован кондиционерами в салоне, портами для зарядки гаджетов, различным мультимедийным оборудованием. А удобства водителю еще добавляет система видеонаблюдения. Но еще современные трамваи дополнены новым оборудованием в части безопасности.
— Помощники, которые позволяют снизить нагрузку водителя, в каких-то экстренных ситуациях осуществлять остановку. Не позволят, например, водителю проехать на запрещающий сигнал светофора, — перечислил первый заместитель директора — главный инженер Максим Корольчук.
А еще сообщали, что новые электробусы с кондиционером закупили в Минске: «Намного комфортнее троллейбуса».
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