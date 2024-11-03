Минск закупает современные низкопольные трамваи с кондиционером в 2024

В трамвайном парке обратили внимание, что в Минске 60% техники являются низкопольной, то есть без ступенек. А высокопольными остаются трамваи. Однако к концу 2024-го трамвайный парк планирует закупить новые низкопольные трамваи. Сейчас образцы таких трамваев обкатывают в Минске.