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БЖД открывает движение электричек на популярном направлении

БЖД открывает движение электричек на популярном направлении, заявили в пресс-центре Белорусской железной дороги. Об этом сообщает БЕЛТА.

Источник: Sputnik.by

Реализация данного проекта стала возможной после завершения электрификации и модернизации инфраструктуры на участке Калинковичи — Барбаров.

Пассажирские перевозки будут осуществляться электропоездами региональных линий бизнес-класса № 874/873 и № 876/875.

С 2 ноября в сообщении Мозырь — Минск — Мозырь ежедневно будут курсировать поезда региональных линий бизнес-класса (ЭПР) № 876/875 и № 874/873. Отправление из Мозыря в 5:40 и 17:57, прибытие в Минск в 9:34 и 21:46 соответственно. Из Минска поезда № 874/873 и № 876/875 будут отправляться в 13:45 и 19:38, прибывать в Мозырь в 17:36 и 23:50.

Продажа билетов на поезда уже открыта. Их можно приобрести на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах.