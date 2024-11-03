БЖД открывает движение электричек на популярном направлении

Реализация данного проекта стала возможной после завершения электрификации и модернизации инфраструктуры на участке Калинковичи — Барбаров.



Пассажирские перевозки будут осуществляться электропоездами региональных линий бизнес-класса № 874/873 и № 876/875.



С 2 ноября в сообщении Мозырь — Минск — Мозырь ежедневно будут курсировать поезда региональных линий бизнес-класса (ЭПР) № 876/875 и № 874/873. Отправление из Мозыря в 5:40 и 17:57, прибытие в Минск в 9:34 и 21:46 соответственно. Из Минска поезда № 874/873 и № 876/875 будут отправляться в 13:45 и 19:38, прибывать в Мозырь в 17:36 и 23:50.



Продажа билетов на поезда уже открыта. Их можно приобрести на официальном сайте БЖД, в мобильном приложении или в железнодорожных кассах.