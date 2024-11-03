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В Беларуси запретили продавать соль, пюре и сладости некоторых изготовителей. Проверьте, нет ли этих продуктов у вас

В Беларуси санитарно-эпидемиологическая служба выявила небезопасную продукцию. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Надзорная служба обнаружила факты нарушения при изготовлении следующей продукции:

— вафли со сгущенным молоком (ООО «Производственный комплекс “Кундрат”, РФ)

— рулет бисквитный со вкусом вареной сгущенки с какао (ООО “Кондитерская фабрика “Виктория”, РФ)

— соль морская пищевая садочная йодированная крупная (Salexpor Companhia Portugueza De Sal Higienizado, S.A., Португалия)

— смесь овощная быстрозамороженная “Гавайская” и “Мексиканская” (ООО “Производственная компания ЮЖ”, РФ)

— картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом “Петра” (ООО “Маревен Фуд Сэнтрал”, РФ)

— фольга алюминиевая для запекания (ООО “ТДЗ”, РФ)

— фольга алюминиевая пищевая (ООО “ИнтроПластика”, РФ)

В ведомстве отметили, что в указанной продукции найдены ингредиенты, которые не были заявлены в маркировке. Также в некоторой продукции превышено содержание ряда химических элементов.

В результате товары были запрещены для ввоза на территорию Беларуси. Также запрещена реализация всего ассортимента пищевой продукции упомянутых производителей на территории Беларуси.