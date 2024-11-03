В Беларуси запретили продавать соль, пюре и сладости некоторых изготовителей. Проверьте, нет ли этих продуктов у вас

Надзорная служба обнаружила факты нарушения при изготовлении следующей продукции:



— вафли со сгущенным молоком (ООО «Производственный комплекс “Кундрат”, РФ)



— рулет бисквитный со вкусом вареной сгущенки с какао (ООО “Кондитерская фабрика “Виктория”, РФ)



— соль морская пищевая садочная йодированная крупная (Salexpor Companhia Portugueza De Sal Higienizado, S.A., Португалия)



— смесь овощная быстрозамороженная “Гавайская” и “Мексиканская” (ООО “Производственная компания ЮЖ”, РФ)



— картофельное пюре фасованное (сухое) с куриным вкусом “Петра” (ООО “Маревен Фуд Сэнтрал”, РФ)



— фольга алюминиевая для запекания (ООО “ТДЗ”, РФ)



— фольга алюминиевая пищевая (ООО “ИнтроПластика”, РФ)



В ведомстве отметили, что в указанной продукции найдены ингредиенты, которые не были заявлены в маркировке. Также в некоторой продукции превышено содержание ряда химических элементов.



В результате товары были запрещены для ввоза на территорию Беларуси. Также запрещена реализация всего ассортимента пищевой продукции упомянутых производителей на территории Беларуси.