В Крыму подсчитают сумму ущерба от похищенных Украиной назад у жителей региона пенсий и социальных выплат в 2014 году. Об этом сообщил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
По словам руководителя парламента, власти оценят сумму ущерба, который нанес киевский режим банковской системе. Глава законодательной власти республики напомнил, что в 2014 году были ограблены крымские банки и их вкладчики.
«А это в том числе и похищенные пенсии, социальные выплаты», — сказал Константинов агентству РИА Новости.
Напомним, сумма претензий жителей и властей Крыма к властям Украины из-за различных блокад может составить сотни трлн рублей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщал, что в регионе также подсчитают ущерб, нанесенный атаками БПЛА, терактами на Крымском мосту, а также другими преступлениями. По его словам, к уже сформированным искам добавятся и новые. Они будут поступать как от властей, так и от жителей полуострова.