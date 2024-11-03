В Крыму хотят подсчитать ущерб от кражи Украиной пенсий

Напомним, сумма претензий жителей и властей Крыма к властям Украины из-за различных блокад может составить сотни трлн рублей. Председатель Госсовета республики Владимир Константинов сообщал, что в регионе также подсчитают ущерб, нанесенный атаками БПЛА, терактами на Крымском мосту, а также другими преступлениями. По его словам, к уже сформированным искам добавятся и новые. Они будут поступать как от властей, так и от жителей полуострова.