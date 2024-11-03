Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Россию

Тайвань прекратил поставки станков в Россию, объявило Министерство экономики.
Ведомство напомнило, что с 8 марта этого года ужесточило экспортные ограничения, запретив экспорт в Россию и Белоруссию 77 наименований станков, включая электроэрозионные станки, обрабатывающие центры, токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
В Минэкономики Тайваня отметили, что с тех пор эти меры уже «дали результат»: объем экспорта тайваньских станков в Россию «упал до нуля».
Кроме того, власти увеличили более чем в 15 раз, до 1 млн тайваньских долларов (более $31,3 тыс.), размер штрафа за первичное нарушение санкций, введенных против Москвы и Минска.
Кроме того, министерство ведет «активную разъяснительную работу» с производителями, призывая их контролировать поставки конечному пользователю. Экспортеры обязаны гарантировать, что товары не будут поставляться в Россию и Белоруссию через третьи страны.
В отчете британских Королевского института объединенных служб (RUSI) и Центра отрытых источников (OSC) говорится о роли Китая по реэкспорту подсанкционных станков: в 2023 году и в течение первых трех месяцев этого года в Россию по меньшей мере 2113 компаний поставляли станки, произведенные в западных странах. На турецкие компании приходилось 26,16% поставок, 17,5% — на китайские, 8,5% — на немецкие, 6,75% — на южнокорейские, 6,08% — на тайваньские. На китайские компании приходится 41% реэкспорта японского оборудования, 26% — тайваньского и 19% — южнокорейского.
В марте ТАСС в пресс-службе Минпромторга России в ответ на решение Тайбэя заявляли, что эти ограничения «не повлияют на технологический суверенитет Российской Федерации, так как в настоящее время по всем перечисленным видам оборудования или производятся российские станки, или продолжаются поставки оборудования из дружественных стран».