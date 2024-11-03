Тайвань объявил о прекращении поставок станков в Россию

В отчете британских Королевского института объединенных служб (RUSI) и Центра отрытых источников (OSC) говорится о роли Китая по реэкспорту подсанкционных станков: в 2023 году и в течение первых трех месяцев этого года в Россию по меньшей мере 2113 компаний поставляли станки, произведенные в западных странах. На турецкие компании приходилось 26,16% поставок, 17,5% — на китайские, 8,5% — на немецкие, 6,75% — на южнокорейские, 6,08% — на тайваньские. На китайские компании приходится 41% реэкспорта японского оборудования, 26% — тайваньского и 19% — южнокорейского.