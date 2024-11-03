На Октябрьском острове Калининграда открыли 15 электрозарядных станций

15 электрозарядных хабов корпорации «Росатом» заработали в Калининградской области Об этом на своей странице в сети «Telegram» сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Общая мощность станций превышает 2 МВт. Расположены они в Калининграде на острове Октябрьский, возле стадиона «Ростех-арена» и в аэропорту «Храброво».
«Продолжим формировать в регионе комфортную среду, — пообещал глава региона. — На начало этого года у нас было около 40 зарядных станций, до конца года увеличим их число более чем на 20 единиц, а в следующем году расширим сеть ЭЗС как минимум в три раза».