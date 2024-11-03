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На Октябрьском острове Калининграда открыли 15 электрозарядных станций

Губернатор пообещал продолжить формировать комфортную среду в регионе.

15 электрозарядных хабов корпорации «Росатом» заработали в Калининградской области Об этом на своей странице в сети «Telegram» сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Общая мощность станций превышает 2 МВт. Расположены они в Калининграде на острове Октябрьский, возле стадиона «Ростех-арена» и в аэропорту «Храброво».

«Продолжим формировать в регионе комфортную среду, — пообещал глава региона. — На начало этого года у нас было около 40 зарядных станций, до конца года увеличим их число более чем на 20 единиц, а в следующем году расширим сеть ЭЗС как минимум в три раза».