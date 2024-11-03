На Октябрьском острове Калининграда открыли 15 электрозарядных станций

«Продолжим формировать в регионе комфортную среду, — пообещал глава региона. — На начало этого года у нас было около 40 зарядных станций, до конца года увеличим их число более чем на 20 единиц, а в следующем году расширим сеть ЭЗС как минимум в три раза».