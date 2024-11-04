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Компания «Татнефть» подала иск к акционерному обществу «Туполев»

Сумма требований составляет 5,6 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Представители компании «Татнефть» имени В. Д. Шашина подали иск к Казанскому авиационному заводу им. С. П. Горбунова — филиал «Туполев» (Казань) и АО «Туполев» (Москва). Информация следует из картотеки дел Арбитражного суда Татарстана.

По опубликованной информации, сумма иска составляет 5,6 миллиарда рублей. Документ поступил в суд 1 ноября.

Заявление относится к категории экономических споров по гражданским правонарушениям. Остальная информация по инциденту пока не озвучивается.

Известно, что «Татнефть» работает в сфере нефтегазодобычи и нефтепереработки. «Туполев» — это организация, работающая в области создания ракетоносцев и самолетов специального назначения.

Ранее Минобороны подало иски на взыскание с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева более 29 млн рублей. Часть исков связаны с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений.