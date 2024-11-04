Компания «Татнефть» подала иск к акционерному обществу «Туполев»

По опубликованной информации, сумма иска составляет 5,6 миллиарда рублей. Документ поступил в суд 1 ноября.
Заявление относится к категории экономических споров по гражданским правонарушениям. Остальная информация по инциденту пока не озвучивается.
Известно, что «Татнефть» работает в сфере нефтегазодобычи и нефтепереработки. «Туполев» — это организация, работающая в области создания ракетоносцев и самолетов специального назначения.
Ранее Минобороны подало иски на взыскание с Научно-исследовательского машиностроительного института (НИМИ) им. В. В. Бахирева более 29 млн рублей. Часть исков связаны с неудовлетворительным проведением работ по модернизации вооружений.