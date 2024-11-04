Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара на 4 ноября после выходных

Национальным банком определены новые курс доллара, курс евро и курс российского рубля на 4 ноября 2024 года, понедельник. В частности, в первый понедельник ноября курс евро и курс доллара подросли, а курс российского рубля снизился после выходных.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 4 ноября, Нацбанком определены новые курсовые значения для основных валют: 1 доллар США равен 3,3203 белорусского рубля, 1 евро — 3,6045 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,4239 белорусского рубля.
Сообразно курсам валют, которые действовали в пятницу, 1 ноября, и на выходных, в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, соответственно, курсы доллара и евро поднялись, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее всего при этом скорректирован курс американской валюты.
В денежном выражении на 4 ноября, плнедельник, курсы валют изменены так: курс 1 доллара США прибавил 0,0041 белрубля, курс 1 евро увеличился на 0,0005 белрубля, а курс 100 российских рублей снижены на 0,0013 белрубля.
Тем временем ГАИ сообщила, что улицы в центре Минска и у метро «Восток» будут перекрывать четыре дня со 2 ноября.