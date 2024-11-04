Нацбанк Беларуси повысил курс евро и курс доллара на 4 ноября после выходных

Сообразно курсам валют, которые действовали в пятницу, 1 ноября, и на выходных, в субботу и воскресенье, 2 и 3 ноября, соответственно, курсы доллара и евро поднялись, а курс российского рубля стал ниже. Заметнее всего при этом скорректирован курс американской валюты.