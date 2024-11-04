Зарплата работников бюджетной сферы за 2025 год должна вырасти на 15%

«В целом по году рост заработной платы работников бюджетной сферы планируется на уровне 15%», — сказала Наталия Павлюченко.



По ее словам, денежные доходы населения, как и заработная плата бюджетников в том числе, находятся в зоне особого контроля и внимания правительства.



«Если говорить про бюджетную сферу, то в ней работают 800 тыс. человек, это 20% от занятых в экономике граждан. У нас традиционно два направления, через которые мы работаем по повышению уровня оплаты труда работников бюджетной сферы, — повышение базовой ставки и увеличение стимулирующих выплат», — отметила министр.



Она напомнила о повышении с 1 января 2025 года базовой ставки для оплаты труда в бюджетной сфере до Br270. По словам министра, по сравнению с январем 2024 года она вырастет на 8%.



Как отметила Наталия Павлюченко, только на повышение, исходя из роста базовой ставки, стимулирующих выплат дополнительно к уровню нынешнего года в бюджете предусмотрено Br2,6 млрд. В связи с увеличением базовой ставки — Br1,6 млрд.



«Второе направление, по которому мы сейчас очень активно работаем с нашими коллегами, министерствами бюджетной сферы — здравоохранения, образования, культуры, спорта и туризма, труда и социальной защиты, — установление и увеличение уровня стимулирующих выплат. На эти выплаты дополнительно соответственно будет направлен Br1 млрд», — отметила Наталия Павлюченко.