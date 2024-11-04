Экономист Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

«Но важно иметь в виду, что следующая выплата будет осуществлена только в феврале, поэтому стоит ответственно подойти к организации финансового планирования. Например, полученные в конце декабря средства можно разместить до утра 9 января 2025 года на накопительном счете с ежедневным начислением процентов и за новогодние праздники немного заработать», — сказал Балынин.