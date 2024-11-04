Экономист Балынин рассказал, кто получит две пенсии в декабре

В декабре 2024 года ряд российских пенсионеров получит две выплаты, но они будут разного размера. Об этом aif.ru рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
Вторую пенсию в конце декабря получат те, у кого дата выплаты пенсии приходится на праздичные дни января 2025 года. Выплата уже будет проиндексирована на 7,3%.
Например, если гражданин получает пенсию 5-го числа каждого месяца в сумме 25 тысяч рублей, то в декабре 2024 года он получит 25000 + 25000*1,073 = 51 825 рублей.
В отдельных случаях сумма получаемой выплаты может оказаться еще выше. Если пенсионеру в начале декабря исполнится 80 лет, то удвоенную фиксированную выплату он получит уже в декабре 2024 года.
«Но важно иметь в виду, что следующая выплата будет осуществлена только в феврале, поэтому стоит ответственно подойти к организации финансового планирования. Например, полученные в конце декабря средства можно разместить до утра 9 января 2025 года на накопительном счете с ежедневным начислением процентов и за новогодние праздники немного заработать», — сказал Балынин.
Ранее сообщалось, что россияне с доходом до 80 тысяч рублей могут получить прибавку к пенсии в 8%.