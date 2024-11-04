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Площадку у Центра семьи «Казан» украсят к Новому году за 18 млн рублей

На новогоднее оформление территории перед Центром семьи «Казан» направят более 18 млн рублей.

Источник: ИА Татар-информ

Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

В комплекс работ входит монтаж главной городской елки, световых инсталляций «Шатер» и «Ель», обеспечение их функционирования, а также последующий демонтаж.

Отмечается, что каркас ели должен быть смонтирован в срок по 11 декабря, первой из световых конструкций — по 18 декабря, а второй — по 20-е число. Демонтаж новогоднего оформления запланирован с 15 января по 15 февраля 2025 года.

Источник финансирования — городской бюджет, заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани.

Ранее стало известно, что в этом году для главной новогодней елки Казани приобретут новый металлический каркас.