На развитие спортивного кластера «Молот» в Перми выделят 55 млн рублей

На реализацию мероприятий по развитию спортивного кластера «Молот» в Мотовилихинском районе Перми из бюджета региона выделят 55 млн рублей. Постановление о расходном обязательстве опубликовано на сайте краевого правительства.
Согласно документу, в 2025 году на финансирование мероприятий планируется направить 35 млн рублей, в 2026-м — 20 млн рублей. Главным распорядителем средств бюджета является Министерство физической культуры и спорта Пермского края. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.
Напомним, о создании современного легкоатлетического кластера рядом с Универсальным дворцом спорта «Молот» стало известно в прошлом году. На территории бывшего стадиона планируется разместить многофункциональный комплекс. Его центром станет легкоатлетический стадион, который будет включать футбольное поле, беговые дорожки, зрительские трибуны более чем на 2500 мест, раздевалки и прочие помещения для спортсменов. Также здесь появятся баскетбольная и волейбольная площадки, ледовая арена, хоккейная коробка. Проекту присвоен статус спортивного объекта регионального значения.