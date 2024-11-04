На развитие спортивного кластера «Молот» в Перми выделят 55 млн рублей

Напомним, о создании современного легкоатлетического кластера рядом с Универсальным дворцом спорта «Молот» стало известно в прошлом году. На территории бывшего стадиона планируется разместить многофункциональный комплекс. Его центром станет легкоатлетический стадион, который будет включать футбольное поле, беговые дорожки, зрительские трибуны более чем на 2500 мест, раздевалки и прочие помещения для спортсменов. Также здесь появятся баскетбольная и волейбольная площадки, ледовая арена, хоккейная коробка. Проекту присвоен статус спортивного объекта регионального значения.