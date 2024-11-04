Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году

Министр труда и социальной защиты заявила, что будут реализовываться этапы повышения пенсий, будут увеличиваться надбавки, доплаты из-за роста бюджета прожиточного минимума. Она также заметила, что в Беларуси живет 2,4 миллиона пенсионеров и они ждут хороших новостей о перерасчете пенсий.