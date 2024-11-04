Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году

Подробности в интервью Первому информационному телеканалу озвучила министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко.
Она отметила, что традиционно 80% расходной части Фонда социальной защиты населения составляют пенсионные выплаты. Павлюченко добавила, что на указанный цели в 2025 году в сравнении с 2024 будет дополнительно направлено 3,3 миллиарда.
— В целом, на пенсионные выплаты планируем направить почти 26 миллиардов рублей.
Министр труда и социальной защиты заявила, что будут реализовываться этапы повышения пенсий, будут увеличиваться надбавки, доплаты из-за роста бюджета прожиточного минимума. Она также заметила, что в Беларуси живет 2,4 миллиона пенсионеров и они ждут хороших новостей о перерасчете пенсий.
— Поэтому с учетом прогнозных параметров и расчетов планируется, что в среднем за год пенсия увеличится на 14%, ее размер составит 926 белорусских рублей, — уточнила Павлюченко.
Ранее мы узнали главные новшества для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту.
Тем временем Мингорисполком рассказал об изменении пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года: «Сумма доплат составит до 495 рублей».