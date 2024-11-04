ЕАБР назвал причины роста кредитования в Беларуси

В ЕАБР также обратили внимание, что увеличение доходов населения и стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля. Так, доля необслуживаемых кредитов в портфеле банков сократилась до 3% в сентябре по сравнению с 5% на начало года.