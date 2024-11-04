ЕАБР назвал причины роста кредитования в Беларуси

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Рост кредитования в Беларуси формируется за счет расширения кредитования физлиц, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.
Как отметили аналитики банка, в стране сохраняется рост кредитования. Так, кредитный портфель банков республики увеличился в сентябре на 0,8%, в то время как в августе рост был 0,5%.
«Рост формируется преимущественно за счет расширения кредитования физических лиц — более 75% прироста кредитного портфеля. Кредиты юрлицам выросли на 0,3% в сентябре после снижения на 0,2% в августе», — отметили в финучреждении.
В ЕАБР также обратили внимание, что увеличение доходов населения и стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля. Так, доля необслуживаемых кредитов в портфеле банков сократилась до 3% в сентябре по сравнению с 5% на начало года.