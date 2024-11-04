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ЕАБР назвал причины роста кредитования в Беларуси

По информации финансовых аналитиков, кредитный портфель банков республики увеличился в сентябре на 0,8%.

Источник: ЕАБР

МИНСК, 4 ноя — Sputnik. Рост кредитования в Беларуси формируется за счет расширения кредитования физлиц, сообщили эксперты Евразийского банка развития (ЕАБР) в очередном обзоре.

Как отметили аналитики банка, в стране сохраняется рост кредитования. Так, кредитный портфель банков республики увеличился в сентябре на 0,8%, в то время как в августе рост был 0,5%.

«Рост формируется преимущественно за счет расширения кредитования физических лиц — более 75% прироста кредитного портфеля. Кредиты юрлицам выросли на 0,3% в сентябре после снижения на 0,2% в августе», — отметили в финучреждении.

В ЕАБР также обратили внимание, что увеличение доходов населения и стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля. Так, доля необслуживаемых кредитов в портфеле банков сократилась до 3% в сентябре по сравнению с 5% на начало года.