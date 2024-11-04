Можно ли отказаться от центрального отопления? Почему ташкентцы больше не хотят платить за холодные батареи

Этот сезон стал ещё более показательным: отопление до сих пор не запустили, хотя холода уже заявили о себе. Люди сидят в холоде, и ответа на вопрос, когда включат отопление, пока нет. А когда его всё-таки включат, нет никаких гарантий, что батареи будут греть на уровне заявленных норм. Скорее, наоборот — придётся постоянно бороться, чтобы в квартирах было тепло.