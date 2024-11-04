Можно ли отказаться от центрального отопления? Почему ташкентцы больше не хотят платить за холодные батареи

Многих давно волнует вопрос: как отключить центральное отопление и использовать деньги, которые уходят на оплату чуть тёплых батарей, на что-то, что действительно обогреет дом — например, на покупку кондиционеров или обогревателей. Ведь людям надоело месяцами мерзнуть в ожидании тепла.
Дискуссии на эту тему активно идут в сообществе «Потребитель.уз» — пользователи делятся своими историями и советами.
Отказ от центрального отопления: опыт других
Несмотря на то, что отключиться от центрального отопления — задача сложная, в некоторых случаях людям удаётся это сделать. Например, в Ташкентской области уже немало случаев, когда жители смогли отказаться от центрального отопления. В самом Ташкенте это тоже возможно, но гораздо реже и чаще через суд. Вот реальная история.
«Моя знакомая, живущая на последнем этаже, смогла отказаться от отопления. Им отключили батареи и обмотали стояки изоляцией, чтобы они не теряли тепло на её квартиру. Теперь они используют кондиционеры для обогрева. И что самое главное, больше не платят за отопление, только за горячую воду по счётчику», — отметила одна из пользовательниц.
Чем рискуют те, кто решается на отказ
Тем не менее даже после того, как все формальности соблюдены, могут возникнуть трудности. Например, при продаже квартиры новые владельцы могут столкнуться с требованием вернуть систему отопления в прежнее состояние. Вот ещё один случай.
«Наш знакомый сделал всё официально, установил бойлеры, отказался от отопления и получал квитанции только за горячую воду. Но когда он решил продать квартиру, ему выставили счёт за все годы без отопления. Сказали, что это было его личное желание, и по закону он не освобождался от обязательных платежей», — подчеркнула другая пользовательница.
Почему люди всё чаще задумываются об отказе?
Этот сезон стал ещё более показательным: отопление до сих пор не запустили, хотя холода уже заявили о себе. Люди сидят в холоде, и ответа на вопрос, когда включат отопление, пока нет. А когда его всё-таки включат, нет никаких гарантий, что батареи будут греть на уровне заявленных норм. Скорее, наоборот — придётся постоянно бороться, чтобы в квартирах было тепло.
Почему же в таком случае нужно платить за услугу, которая практически не выполняется? Те, кто смог отказаться, утверждают, что с экономической точки зрения отопление квартиры обходится дешевле, если не учитывать расходы на покупку и установку обогревателей и кондиционеров.
Возможно ли будущее без центрального отопления?
Частный отказ от центрального отопления — временная и сложная мера. Но, как показывает практика, всё больше людей предпочитают искать альтернативы, а проблемы с отоплением становятся поводом для серьёзного обсуждения. Людям просто надоело замерзать, и, возможно, пришло время задуматься о более гибкой системе, которая позволит жителям выбирать между центральным отоплением и индивидуальными решениями для обогрева.
Будущее отопления — за прозрачными и доступными вариантами, которые позволят жителям контролировать расходы и чувствовать комфорт в собственных домах.