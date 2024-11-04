Министр труда и соцзащиты сказала про рост зарплат бюджетников в Беларуси в 2025

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко в эфире Первого информационного телеканала рассказала про рост зарплат бюджетников в Беларуси в 2025 году.
Она напомнила, что с 1 января 2025 года вырастет базовая ставка. По словам министра труда и социальной защиты, денежные доходы населения, как и зарплата бюджетников, являются зоной особого контроля и внимания со стороны белорусского правительства. Она заметила, что если говорить про бюджетную сферу, то в ней работают 800 тысяч человек, или 20% от занятых в экономике белорусов.
Павлюченко добавила, что в Беларуси есть два направления, через которые работают по повышению уровня оплаты бюджетников. Речь идет про повышение базовой ставки, а также рост стимулирующих выплат.
— Правительством принято решение о повышении базовой ставки с 1 января 2025 года — она станет 270 белорусских рублей, увеличивается к январю 2024 года на 8%. И только на повышение, исходя из роста базовой ставки, стимулирующих выплат, дополнительно в бюджете предусмотрено к уровню 2024 года 2,6 млрд белорусских рублей, — пояснила министр труда и социальной защиты.
Она также отметила, что как раз на увеличение базовой ставки предусмотрено 1,6 миллиарда рублей. По ее словам, со стороны Министерства ведется активная работа, связанная с увеличением стимулирующих выплат для белорусов, которые работают в сферах здравоохранения, культуры, образования, спорта, труда и соцзащиты.
Павлюченко заявила, что на указанные выплаты направлен 1 миллиард белорусских рублей.
— Если говорить относительно, то в 2024 году эта цифра составила порядка 600 млн белорусских рублей.
Глава Минтруда обратила внимание на то, что в целом по году рос зарплаты бюджетников планируется на уровне 15%.
Кстати, Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.
Ранее Мингорисполком рассказал об изменении пенсий работающих пенсионеров с 1 января 2025 года: «Сумма доплат составит до 495 рублей».