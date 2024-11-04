Министр труда и соцзащиты сказала про рост зарплат бюджетников в Беларуси в 2025

Она напомнила, что с 1 января 2025 года вырастет базовая ставка. По словам министра труда и социальной защиты, денежные доходы населения, как и зарплата бюджетников, являются зоной особого контроля и внимания со стороны белорусского правительства. Она заметила, что если говорить про бюджетную сферу, то в ней работают 800 тысяч человек, или 20% от занятых в экономике белорусов.