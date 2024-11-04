Названы самые высокооплачиваемые вакансии для нижегородцев

Жители Нижегородской области могут заработать от 250 тысяч до полумиллиона рублей в месяц. Рейтинг самых высокооплачиваемых профессий подготовило hh.ru.
Специалисты отметили, что на данный момент больше всего высокооплачиваемых специальностей в сфере добычи сырья, строительства и недвижимости, в ИТ-секторе. Неплохо заработать можно и в сфере автобизнеса, отрасли перевозок и логистики.
Первое место за техлидом из Android, который может заработать до 550 тысяч рублей. Правда это до вычета налогов. «Серебро» за комплектовщиком на склады, которому предлагают 324 тысячи рублей в месяц, но работа находится в столице. Практически столько же может получить водитель-курьер (тоже в Москве).
Следом за ними в топе дорогостоящих профессий расположились ведущий технолог-проектировщик мебели и стоматолог-ортопед. Им работодатель обещает платить на руки 300 и 200 тысяч рублей соответственно.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что опубликован топ‑5 самых высокооплачиваемых профессий в Нижнем Новгороде.