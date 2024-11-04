Названы самые высокооплачиваемые вакансии для нижегородцев

Первое место за техлидом из Android, который может заработать до 550 тысяч рублей. Правда это до вычета налогов. «Серебро» за комплектовщиком на склады, которому предлагают 324 тысячи рублей в месяц, но работа находится в столице. Практически столько же может получить водитель-курьер (тоже в Москве).