Аналитики ЕАБР озвучили причины, влияющие на рост кредитования в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
«В Беларуси сохраняется рост кредитования», — говорится в сообщении.
Отмечается, что кредитный портфель банков увеличился на 0,8% месяц к месяцу в сентябре 2024 года после 0,5% в августе. Специалисты уточняют, что рост формируется преимущественно за счет кредитования физических лиц. Речь идет про более 75% прироста кредитного портфеля.
Аналитик ЕАБР обращают внимание на то, что кредиты юридическим лицам увеличились на 0,3% месяц к месяцу после снижения на 0,2% в августе. Сказано, что при этом рост доходов населения, а также стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля.
Уточняется, что доля необслуживаемых кредитов в портфеле банков снизилась до 3% в сентябре 2024 года в сравнении с 5% на начало года.
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