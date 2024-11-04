Аналитики ЕАБР озвучили причины, влияющие на рост кредитования в Беларуси

Аналитик ЕАБР обращают внимание на то, что кредиты юридическим лицам увеличились на 0,3% месяц к месяцу после снижения на 0,2% в августе. Сказано, что при этом рост доходов населения, а также стабильные финансовые результаты корпоративного сектора обеспечили улучшение качества кредитного портфеля.