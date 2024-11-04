Кочанова высказалась о занятости населения в Беларуси

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова в эфире СТВ высказалась о занятости населения в Беларуси.
Кочанова заметила, что вопросы занятости населения не могут не волновать, уточнив, что сегодня в стране предостаточно вакансий.
— Конечно, мы хотим, чтобы люди подсказали, что нужно, на взгляд народа, — подчеркнула председатель Совета Республики.
Она пояснила, что речь идет о том, что люди говорят про то, что следует сделать, чтобы каждый понимал, что необходимо работать для того, чтобы при формировании бюджета была возможность реализовывать все те задачи, которые стоят перед государством сегодня.
— Но прежде всего, это поддержка нашего населения.
Ранее Кочанова сказала, что говорит об эффективности руководителя в Беларуси.
А еще назвали 10 вакансий с самой высокой зарплатой в Беларуси в октябре 2024: директорам и кровельщикам заплатят от пяти тысяч, матросам — до семи.
Кстати, Минтруда сказало, что пенсии белорусов в среднем вырастут на 14% в 2025 году.
Тем временем министр труда и соцзащиты сказала про рост зарплат бюджетников в Беларуси в 2025.