Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия»

Лукашенко также предупредил Рыбакова, что будет нелегко. Отметил, что в «Беларуськалии» огромный коллектив, а предприятие является не то, что градообразующим, но важнейшим «государствообразующим предприятием». Еще президент отметил, что на предприятии накопилось немало проблем требующим решения. И заметил, что Рыбаков туда попадет «с таким спокойным характером, хоть и с должности министра».