Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия»

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей «Белнефтехима» и «Беларуськалия», сообщает пресс-служба президента.
В частности, новым гендиректором «Беларуськалия» стал Андрей Рыбаков, до этого занимавший должность председателя Белорусского государственного концерна по нефти и химии. На его место белорусский президент назначил Илью Икана, который возглавлял «Полоцк-Стекловолокно».
При согласовании кандидатур Александр Лукашенко оговорил данные ротации с главой Администрации президента Дмитрием Крутым. Глава Администрации президента обратил внимание на то, что «Беларуськалий» является важнейшим белорусским предприятием, и управлять им должен человек с определенным опытом.
— Фактически концерн «Белнефтехим» — самое санкционное министерство в нашей стране. Десятки предприятий концерна находятся под санкциями, у него есть опыт, — прокомментировал Крутой.
Лукашенко также уточнил, согласился ли сам Рыбаков возглавить «Беларуськалий» или Дмитрий Крутой и премьер-министр Роман Головченко «заталкивают» его туда.
— Он сам туда согласился идти руководителем, — пояснил глава Администрации президента.
В свою очередь Рыбаков заметил, что последние два года по поручению президента он курировал «Беларуськалий». И добавил, что предприятие является одним из важнейших ресурсов Беларуси.
— За два года многое сделано, но еще предстоит многое сделать, — отметил новый гендиректор.
Лукашенко также предупредил Рыбакова, что будет нелегко. Отметил, что в «Беларуськалии» огромный коллектив, а предприятие является не то, что градообразующим, но важнейшим «государствообразующим предприятием». Еще президент отметил, что на предприятии накопилось немало проблем требующим решения. И заметил, что Рыбаков туда попадет «с таким спокойным характером, хоть и с должности министра».
— Где надо и жесткие принимать решения, — предупредил Александр Лукашенко.
— Не всегда у меня спокойный характер. Бывало разное за эти годы, — ответил Рыбаков.
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