Названы профессии, которые приносят жителям Калининградской области до 500 тысяч рублей в месяц

Названы профессии, которые приносят калининградцам до полумиллиона рублей в месяц. Топ составили аналитики hh.ru. Список возглавила профессия маркетолога-трафиктолога (до 500 000 ₽). На втором месте оказался руководитель группы разработки бекенда (это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей) (до 500 000 рублей). На третьем — врач косметолог в филиал российской компании (до 6 000 $ на руки).
В списке также врач-нейрохирург, руководитель корпусного производства, водитель-дальнобойщик, старший помощник капитана судна, врач-стоматолог-ортопед, электросварщик.
Сейчас больше всего высокооплачиваемых вакансий предлагают местные компании из сферы добычи сырья, строительства и недвижимости, в ИТ-секторе, работодатели из сферы автобизнеса, отрасли перевозок и логистики.
Отмечается при этом, что средняя зарплата в Калининградской области (по данным hh) составляет 55,9 тыс. рублей. Это на 10,7 тыс. больше, чем осенью 2023 года, но на 14 тыс. рублей меньше зарплат жителей других регионов страны.