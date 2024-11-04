Названы профессии, которые приносят жителям Калининградской области до 500 тысяч рублей в месяц

Названы профессии, которые приносят калининградцам до полумиллиона рублей в месяц. Топ составили аналитики hh.ru. Список возглавила профессия маркетолога-трафиктолога (до 500 000 ₽). На втором месте оказался руководитель группы разработки бекенда (это внутренняя часть продукта, которая находится на сервере и скрыта от пользователей) (до 500 000 рублей). На третьем — врач косметолог в филиал российской компании (до 6 000 $ на руки).