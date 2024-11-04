Ваучеры на товарный газ внедряют в Казахстане

В июле 2024 года на совещании правительства стало известно, что прорабатывается запуск пилотных проектов по оказанию адресной помощи в покупке социально значимых продуктов питания, закупке технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, а также предоставлению ваучеров для социально уязвимых слоев населения для компенсации повышения цен на ГСМ и товарный газ.