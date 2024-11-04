Ваучеры на товарный газ внедряют в Казахстане

В Казахстане намерены запустить пилотный проект и предоставлять скидку на товарный газ получателям социальной помощи. Документ об этом размещен на портале «Открытые НПА» и будет находиться в публичном обсуждении до 11 ноября 2024 года, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
«Запустить пилотный проект по оказанию услуги “Предоставление ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной помощи и жилищной помощи” проактивным способом посредством аналитического решения “Цифровая карта семьи”, реализованного в информационно-аналитической системе Smart Data Ukimet в режиме немонетарных мер государственной поддержки населения через “Социальный кошелек” в городе Шымкенте и Западно-Казахстанской области на период с 5 ноября 2024 года по 30 апреля 2025 года», — указывается в проекте приказа.
В документе поясняется, что «сумма ваучера — это право на получение скидки на начисленный объем товарного газа».
В пояснительной записке указывается, приказ разработан по поручению президента, пилотный проект будут проводить шесть месяцев. Далее его намерены масштабировать на все регионы Казахстана.
2 сентября 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» отметил, что нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом реальных доходов граждан и поручил правительству с начала следующего года внедрить механизм «Социального кошелька».
В июле 2024 года на совещании правительства стало известно, что прорабатывается запуск пилотных проектов по оказанию адресной помощи в покупке социально значимых продуктов питания, закупке технических средств реабилитации для лиц с инвалидностью, а также предоставлению ваучеров для социально уязвимых слоев населения для компенсации повышения цен на ГСМ и товарный газ.