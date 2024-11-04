«Таких цен не помню в истории». Лукашенко хочет добывать меньше калийных удобрений в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил снизить добычу калийных удобрений, сообщает БелТА.
Новому гендиректору «Беларуськалия» Андрею Рыбакову на совещании 4 ноября Александр Лукашенко сказал проработать вопрос добычи калийных удобрений в Беларуси.
— Я просил бы тебя проработать (я не ставил эту задачу раньше) вопрос, с кем это нужно (особенно с россиянами), по добыче, — заметил он.
При этом президент обратил внимание на установившиеся низкие цены на калийные удобрения.
— Я таких цен вообще не помню в истории: очень низкие цены на калийные удобрения, хотя работа шахтеров непростая, — подчеркнул он.
Рыбакову Лукашенко сказал, что следует переговорить с российской стороной, чтобы возможно на 10−11% была снижена добыча калийных удобрений в Беларуси. Белорусский президент уверен, что это не спровоцирует дефицит удобрений на рынке, однако появится понимание, что это дорогая продукция, за которую следует «платить соответствующие средства».
Здесь же Лукашенко напомнил, что и раньше, хоть и довольно давно, к данному вопросу подходили. Он, в целом, предложил переговорить с производителями калийных удобрений о снижении производства.
— Чего за бесценок, почти по себестоимости, а то и ниже порой продавать этот продукт? — задался вопросом белорусский лидер.
Рыбакову Лукашенко сказал посоветоваться с партнерами и доложить, чтобы было принято соответствующее решение. При этом еще президент отметил, что следует проследить, чтобы в связи со снижением добычи удобрений, не пострадали люди.
— Чтобы вовремя платили заработную плату и так далее. Проработай этот вопрос, — указал Лукашенко новому руководителю «Беларуськалия».
В продолжение вопроса Лукашенко сказал, что на внутреннем рынке калийные, фосфорные и азотные удобрения скоро, вообще, могут начать продавать почти по себестоимости.
— Да, минеральные удобрения у нас под санкциями. Так давайте через продукты питания продадим их на рынке, — внес он предложение.
Здесь же было подчеркнуто, что белорусские власти стремятся нарастить производство продовольствия, так как белорусские продукты пользуются большим спросом за границей. В том числе, на соседнем рынке в России, а также в Китае и других странах.
— Давайте наконец-то внесем достаточное количество минеральных удобрений, чтобы получить больший урожай в растениеводстве и, соответственно, в животноводстве получить больше молока и мяса и продать их, — прокомментировал президент.
Правительству глава республики поручил проработать данные вопросы.
Ранее мы писали о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко сменил глав промышленных гигантов «Белнефтехима» и «Беларуськалия».
И еще президент предупредил о кадровых перестановках в МИД Беларуси.
Также посол Беларуси Рогожник встретится с Путиным для вручения верительных грамот.