Почему в Казахстане растут цены и при чем здесь ЖКХ

Тогда и была введена программа «Тариф в обмен на инвестиции». Ее реализация позволит модернизировать всю систему ЖКХ в Казахстане в 2023—2029 годах. Например, на начало 2023 года в стране находилось 87 предприятий в так называемой красной зоне (степень высокого износа). На их модернизацию было решено привлечь около 92 млрд тенге инвестиций. В результате уже в 2024 году ряд предприятий покинет «красную зону».