«Новый формат»: как выглядит первый зарядный хаб для электромобилей в Калининграде

В день запуска хабов в Калининграде прошёл масштабный городской фестиваль. На территории «Ростех Арены» организовали концерт, обустроили тематический павильон, эксперты читали лекции, также работала выставка электромобилей. Кроме того, на мероприятии подписали соглашения о развитии электромобильности в Калининградской области. Документы закрепили партнёрство правительства региона, автопроизводителя, операторов каршеринга и сетей зарядных станций.