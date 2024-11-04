«Новый формат»: как выглядит первый зарядный хаб для электромобилей в Калининграде

Станции рассчитаны на одновременное подключение до трёх электромобилей и способны полностью зарядить машину за 30−60 минут.
Инвестором проекта выступило АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»). «Зарядные хабы — относительно новый формат для российского рынка, что уже привлекло интерес к проекту со стороны операторов такси и услуг каршеринга с парком электромобилей», — подчеркнули в организации. В регионе обещают продолжить строительство электрозарядной инфраструктуры.
В день запуска хабов в Калининграде прошёл масштабный городской фестиваль. На территории «Ростех Арены» организовали концерт, обустроили тематический павильон, эксперты читали лекции, также работала выставка электромобилей. Кроме того, на мероприятии подписали соглашения о развитии электромобильности в Калининградской области. Документы закрепили партнёрство правительства региона, автопроизводителя, операторов каршеринга и сетей зарядных станций.