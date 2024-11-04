Таллахасси
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Новый формат»: как выглядит первый зарядный хаб для электромобилей в Калининграде

В Калининграде запустили крупные зарядные хабы для электромобилей. В воскресенье, 3 ноября, заработали 15 станций. Десять оборудовали на острове Октябрьском возле «Ростех Арены» и пять — в аэропорту «Храброво».

21

Станции рассчитаны на одновременное подключение до трёх электромобилей и способны полностью зарядить машину за 30−60 минут.

Инвестором проекта выступило АО «ТВЭЛ» (управляющая компания Топливного дивизиона «Росатома»). «Зарядные хабы — относительно новый формат для российского рынка, что уже привлекло интерес к проекту со стороны операторов такси и услуг каршеринга с парком электромобилей», — подчеркнули в организации. В регионе обещают продолжить строительство электрозарядной инфраструктуры.

В день запуска хабов в Калининграде прошёл масштабный городской фестиваль. На территории «Ростех Арены» организовали концерт, обустроили тематический павильон, эксперты читали лекции, также работала выставка электромобилей. Кроме того, на мероприятии подписали соглашения о развитии электромобильности в Калининградской области. Документы закрепили партнёрство правительства региона, автопроизводителя, операторов каршеринга и сетей зарядных станций.